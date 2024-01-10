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ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали вражеские "Торнадо-Г" и "Мста-С" (видео)

Фото: ВСУ ликвидировали вражескую технику (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали российские "Мста-С" и "Торнадо-Г".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций ВС Украины.

По данным военных, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".

"В результате огневого поражения "Мста-С" уничтожена, "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит восстановлению", - сообщили в ВСУ.

Заметим, что САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в том числе тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны.

Потери россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

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