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ЗСУ за допомогою дрона знищили російський БМП-3: відео

Україна, Середа 04 жовтня 2023 22:40
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ЗСУ за допомогою дрона знищили російський БМП-3: відео Фото: ЗСУ за допомогою дрона знищили російський БМП-3 (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрона знищили російський БМП-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

За даними міністра, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ проводили розвідку. Під час якої побачили, як замаскована російська БМП обстрілює позиції Сил оборони, та вирішили "познайомити її з українським дроном-камікадзе "Буцефал".

Вибуховий результат знайомства, за словами Федорова, видно на відео.

"Продовжуємо масштабувати Армію дронів та готуємо до відправки на фронт чергову партію пташок, які дуже засмутять окупантів",- наголосив він.

Втрати росіян

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на війні.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ЗСУ знищили вже майже 280 тисяч російських окупантів. Лише за останню добу було ліквідовано близько 450 загарбників.

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