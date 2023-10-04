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ВСУ с помощью дрона уничтожили российский БМП-3: видео

Украина, Среда 04 октября 2023 22:40
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ВСУ с помощью дрона уничтожили российский БМП-3: видео Фото: ВСУ с помощью дрона уничтожили российский БМП-3 (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона уничтожили российский БМП-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По данным министра, спецназовцы ЦСО "А" СБУ проводили разведку. Во время которой увидели, как замаскированная российская БМП обстреливает позиции Сил обороны, и решили "познакомить ее с украинским дроном-камикадзе "Буцефал".

Взрывной результат знакомства, по словам Федорова, виден на видео.

"Продолжаем масштабировать Армию дронов и готовим к отправке на фронт очередную партию птичек, которые очень огорчат оккупантов", - подчеркнул он.

Потери россиян

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на войне.

Генштаб ВСУ сообщает, что ВСУ уничтожили уже около 280 тысяч российских оккупантов. Только за последние сутки было ликвидировано около 450 захватчиков.

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