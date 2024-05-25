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ЗСУ у Донецькій області збили російський Су-25, - Зеленський

Ілюстративне фото: літак Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові у суботу, 25 травня, знищили російський літак Су-25 у Донецькій області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Сьогодні в наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам", - сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні воїни  110-ї окремої механізованої бригади збили черговий російський Су-25.

Су-25 - це радянський штурмовик, який використовує Росія. Його основною задачею є підтримка сухопутних військ. Такий літак вперше піднявся в повітря у 1975 році, а на озброєння його взяли у 1981 році.

Згідно з даними від військових, це вже 8 літак Су-25, який українські військові збивають цього місяця. Так, 23 травня російський Су-25 збили також бійці 110-ї бригади.

А ось 22 травня Су-25 було збито на Покровському напрямку. 

Минулого тижня також бійці 110-ї бригади мінуснули Су-25 у Донецькій області.

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Су-25Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніДонецька область