ВСУ в Донецкой области сбили российский Су-25, - Зеленский

"Сегодня у наших воинов на Донетчине есть результат, который необходим по всем направлениям, во всех тех районах, где российские удары угрожают нашим позициям, нашим городам и общинам", - сказал президент.

По словам Зеленского, сегодня воины 110-й отдельной механизированной бригады сбили очередной российский Су-25.

Су-25 – это советский штурмовик, который использует Россия. Его основной задачей является поддержка сухопутных войск. Такой самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение был взят в 1981 году.

Согласно данным от военных, это уже 8 самолет Су-25, который украинские военные сбивают в этом месяце. Так, 23 мая русский Су-25 сбили также бойцы 110-й бригады.

А вот 22 мая Су-25 был сбит на Покровском направлении.

На прошлой неделе также бойцы 110-й бригады прошли Су-25 в Донецкой области.

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