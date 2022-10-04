ЗСУ за добу знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога, - ОК "Південь"

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 3 жовтня знищили велику кількість техніки та живої сили противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань", - розповіли наші воїни.
Протягом бойового дня українські захисники знищили:
Окрім цього, ЗСУ як трофей здобули 2 танки і одну БМП.
В ОК "Південь" додали, що росіяни намагамаються утримувати рубежі оборони, але їм краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.
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