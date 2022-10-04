ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага, - ОК "Юг"

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеских позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач", - рассказали наши воины.
В течение боевого дня украинские защитники уничтожили:
Кроме этого, ВСУ в качестве трофея получили 2 танка и одну БМП.
В ОК "Юг" добавили, что россияне пытаются удерживать рубежи обороны, но им лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.
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