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ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ на юге уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеских позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач", - рассказали наши воины.

В течение боевого дня украинские защитники уничтожили:

  • 87 окупантов;
  • 31 танк;
  • 27 единиц другой автобронетехники;
  • РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;
  • минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

Кроме этого, ВСУ в качестве трофея получили 2 танка и одну БМП.

В ОК "Юг" добавили, что россияне пытаются удерживать рубежи обороны, но им лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

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Война России против Украины