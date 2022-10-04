ЗСУ за добу знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ на півдні знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога (Getty Images)

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 3 жовтня знищили велику кількість техніки та живої сили противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".