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ЗСУ за добу знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога, - ОК "Південь"

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Вівторок 04 жовтня 2022 02:31
ЗСУ за добу знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ на півдні знищили понад 30 танків і РСЗВ "Ураган" ворога (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 3 жовтня знищили велику кількість техніки та живої сили противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань", - розповіли наші воїни.

Протягом бойового дня українські захисники знищили:

  • 87 окупантів;
  • 31 танк;
  • 27 одиниць іншої авто-бронетехніки;
  • РСЗВ "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї;
  • мінометний комплекс "Сані" 120 калібру.

Окрім цього, ЗСУ як трофей здобули 2 танки і одну БМП.

В ОК "Південь" додали, що росіяни намагамаються утримувати рубежі оборони, але їм краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники 3 жовтня продовжили наступальний рух і звільнили від російських окупантів населені пункти у кількох областях.

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