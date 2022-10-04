ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ на юге уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага (Getty Images)

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".