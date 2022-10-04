ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага, - ОК "Юг"

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 02:31
ВСУ за сутки уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага, - ОК "Юг" Фото: ВСУ на юге уничтожили более 30 танков и РСЗО "Ураган" врага (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Авиацией нанесено 9 ударов по вражеских позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач", - рассказали наши воины.

В течение боевого дня украинские защитники уничтожили:

  • 87 окупантов;
  • 31 танк;
  • 27 единиц другой автобронетехники;
  • РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней;
  • минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

Кроме этого, ВСУ в качестве трофея получили 2 танка и одну БМП.

В ОК "Юг" добавили, что россияне пытаются удерживать рубежи обороны, но им лучше удается отходить на пока имеющиеся подготовленные позиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться