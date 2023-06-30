ЗСУ за добу знищили майже три роти росіян та 13 одиниць техніки на Таврійському напрямку

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції", - зазначив Тарнавський.

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Окрім того, українські бійці знищили 13 одиниць військової техніки, зокрема:

2 танки;

3 ББМ;

2 БМ-21 "Град";

2С5 "Гіацинт-С";

БпЛА "Supercam".

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії на фронті. За цей час ЗСУ вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів - Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

За останніми даними Міноборони, українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займаються вирівнюванням фронту.

Також українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянську напрямках в Запорізькій області та мають частковий успіх. Водночас ворог зазнає значних втрат і намагається стримати просування ЗСУ.

Втрати Росії

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.