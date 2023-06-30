ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються на двох напрямках у Запорізькій області, а ворог зазнає значних втрат

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 30 червня 2023 17:24
ЗСУ просуваються на двох напрямках у Запорізькій області, а ворог зазнає значних втрат Фото: Військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянську напрямках в Запорізькій області та мають частковий успіх. У той же час ворог зазнає значних втрат і намагається стримати просування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі національного телемарафону.

"Сили продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку та Бердянському напрямку. На напрямках Левадне-Приютне, Мала Токмачка-Очеретувате, мали частковий успіх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, а ворог зазнає значних втрат.

Що на цьому напрямку робить противник

За словами Шершня, основні зусилля противника зосередженні на недопущенні просування наших підрозділів вглиб, тому вони нарощують мінно-вибухові загородження, застосовується дистанційне мінування.

"Великих просувань, а саме більше кілометра, нема. Війська вирівнюють лінію фронту, долають інженерні загородження ворога і займають вигідні позиції", - додав речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Бердянськ Збройні сили України Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Світло подорожчало, щодо води - приготуватися: на скільки виростуть платіжки у липні
Світло подорожчало, щодо води - приготуватися: на скільки виростуть платіжки у липні
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни