ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ наступають на кількох напрямках навколо Бахмута, а на півдні вирівнюють фронт, - Маляр

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 червня 2023 09:52
ЗСУ наступають на кількох напрямках навколо Бахмута, а на півдні вирівнюють фронт, - Маляр Фото: ЗСУ просуваються і на сході, і на півдні по лінії фронту 30 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Є просування як на сході, зокрема, навколо Бахмута, так і на півдні, де ЗСУ займаються вирівнюванням фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Схід

Тут Сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмуту.

"В саме місто ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола міста. І там можна говорити про те, що наступ іде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт", - розповіла вона.

Маляр додала, що натомість ворог туди підтягнув велику кількість сил.

"Концентрація дуже висока. Ми працюємо в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї", - констатувала представник Міноборони.

Південь

Тут українські військові рухаються з різним успіхом.

"Десь бувають дні коли це понад 1 кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до 2 кілометрів. По-різному", - розповіла Маляр.

Зараз, за її словами, на півдні іде вирівнювання фронту для того, аби зайняти і закріпитися на потрібних рубежах.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже кілька тижнів ведуть успішні контрнаступні дії на лінії фронту. На ранок 30 червня, за інформацією Генштабу, українські військові продовжують наступальні операції на кількох напрямках. ЗСУ мають успіхи на півдні та поблизу Бахмута. Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна в Україні
NEWS
Захисники тиснуть на ворога, бої точаться біля Бахмута та на півдні, - Генштаб
Захисники тиснуть на ворога, бої точаться біля Бахмута та на півдні, - Генштаб
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни