ЗСУ за добу знищили більше 50 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку

Зазначається, що протягом доби терористи:

завдали 1 ракетний й 17 авіаційних ударів;

зосереджували зусилля на Запорізькому напрямку;

провели 17 бойових зіткнень та здійснили 783 обстрілів з танків, РСЗВ й ствольні артилерії.

Авдіївський напрямок

Українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного, що у Донецькій області.

Мар'їнський напрямок

Росіяни безуспішно наступали в районі Мар’їнки та Красногорівки. Здійснили 12 невдалих спроб витіснити наших воїнів з позицій.

Запорізький напрямок

Атаки ворога в районах Роботиного та Вербового завершились для терористів значними втратами. Наші воїни продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають вогневого ураження по окупантах.

Мелітопольський напрямок

Триває контрбатарейна боротьба та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Військові змушують загарбників відходити із займаних позицій.

Злочини терористів

"У місті Токмак Запорізької області, місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та брак продуктів, крадуть і грабують. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, консервацію та інші харчі", - додає пресцентр.

Зокрема фіксуються випадки переодягнення терористів в українську військову форму й ведення у такому вигляді бойових дій. Ворог цинічно порушує правила ведення війни.

Досягнення воїнів

Протягом доби військові здійснили 1116 вогневих завдань. Втрати ворога склали 224 особи. 1 терорист здався в полон.

Біло знищено 51 одиницю військової техніки противника, а саме:

6 танків;

11 ББМ;

5 артилерійських систем;

ППО;

21 БпЛА;

4 одиниці автомобільної техніки;

2 одиниці спеціальної техніки.

"Також знищено 4 склади боєприпасів", - додають в пресцентрі.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу, втрати російських терористів з початку вторгнення на територію України вже перевищили 275 тисяч осіб. Лише за останню добу, 22 вересня, наші воїни ліквідували ще 510 загарбників.