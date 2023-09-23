ВСУ за сутки уничтожили более 50 единиц российской техники на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 22 сентября, украинские воины уничтожили более 50 единиц техники российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
Отмечается, что в течение суток террористы:
Авдеевское направление
Украинские воины успешно отбили атаки противника в районах Авдеевки и Северного, что в Донецкой области.
Марьинское направление
Россияне безуспешно наступали в районе Марьинки и Красногоровки. Осуществили 12 неудачных попыток вытеснить наших воинов с позиций.
Запорожское направление
Атаки врага в районах Роботино и Вербового завершились для террористов значительными потерями. Наши воины продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят огневое поражение по оккупантам.
Мелитопольское направление
Продолжается контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Военные заставляют захватчиков отходить с занимаемых позиций.
Преступления террористов
"В городе Токмак Запорожской области, местное население продолжает страдать от действий военнослужащих российских оккупационных войск, которые из-за задержки денежного обеспечения и нехватки продуктов, воруют и грабят. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, консервацию и другие продукты", - добавляет пресс-центр.
В частности фиксируются случаи переодевания террористов в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий. Враг цинично нарушает правила ведения войны.
Достижения воинов
В течение суток военные осуществили 1116 огневых задач. Потери врага составили 224 человека. 1 террорист сдался в плен.
Было уничтожено 51 единицу военной техники противника, а именно:
"Также уничтожено 4 склада боеприпасов", - добавляют в пресс-центре.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба, потери российских террористов с начала вторжения на территорию Украины уже превысили 275 тысяч человек. Только за последние сутки, 22 сентября, наши воины ликвидировали еще 510 захватчиков .
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