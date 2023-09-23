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ВСУ за сутки уничтожили более 50 единиц российской техники на Таврическом направлении

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 сентября, украинские воины уничтожили более 50 единиц техники российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в течение суток террористы:

  • нанесли 1 ракетный и 17 авиационных ударов;
  • сосредотачивали усилия на Запорожском направлении;
  • провели 17 боевых столкновений и осуществили 783 обстрелов из танков, РСЗО и ствольной артиллерии. 

Авдеевское направление 

Украинские воины успешно отбили атаки противника в районах Авдеевки и Северного, что в Донецкой области. 

Марьинское направление

Россияне безуспешно наступали в районе Марьинки и Красногоровки. Осуществили 12 неудачных попыток вытеснить наших воинов с позиций. 

Запорожское направление 

Атаки врага в районах Роботино и Вербового завершились для террористов значительными потерями. Наши воины продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят огневое поражение по оккупантам.

Мелитопольское направление

Продолжается контрбатарейная борьба и истощение врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Военные заставляют захватчиков отходить с занимаемых позиций.

Преступления террористов 

"В городе Токмак Запорожской области, местное население продолжает страдать от действий военнослужащих российских оккупационных войск, которые из-за задержки денежного обеспечения и нехватки продуктов, воруют и грабят. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, консервацию и другие продукты", - добавляет пресс-центр. 

В частности фиксируются случаи переодевания террористов в украинскую военную форму и ведения в таком виде боевых действий. Враг цинично нарушает правила ведения войны. 

Достижения воинов 

В течение суток военные осуществили 1116 огневых задач. Потери врага составили 224 человека. 1 террорист сдался в плен. 

Было уничтожено 51 единицу военной техники противника, а именно: 

  • 6 танков; 
  • 11 ББМ; 
  • 5 артиллерийских систем; 
  • ПВО; 
  • 21 БпЛА; 
  • 4 единицы автомобильной техники; 
  • 2 единицы специальной техники. 

"Также уничтожено 4 склада боеприпасов", - добавляют в пресс-центре.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба, потери российских террористов с начала вторжения на территорию Украины уже превысили 275 тысяч человек. Только за последние сутки, 22 сентября, наши воины ликвидировали еще 510 захватчиков .

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