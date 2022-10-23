ЗСУ за добу знищили 4 склади ворога на півдні

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 22 жовтня знищили майже півсотні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили й систем протиповітряної оборони противника. Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань. Орієнтовні втрати Росії за добу складають: 47 солдатів;

2 танки;

реактивна система залпового вогню "Град";

протитанковий ракетний комплекс;

16 одиниць авто-бронетанкової техніки;

4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах. Окрім цього, було пошкоджено 3 ворожі одиниці авто-бронетехніки та самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С".