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ЗСУ за добу знищили 4 склади ворога на півдні

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Неділя 23 жовтня 2022 02:18
ЗСУ за добу знищили 4 склади ворога на півдні Фото: ЗСУ знищили 4 склади ворога на півдні (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 22 жовтня знищили майже півсотні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили й систем протиповітряної оборони противника.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.

Орієнтовні втрати Росії за добу складають:

  • 47 солдатів;
  • 2 танки;
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • протитанковий ракетний комплекс;
  • 16 одиниць авто-бронетанкової техніки;
  • 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.

Окрім цього, було пошкоджено 3 ворожі одиниці авто-бронетехніки та самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С".

Нагадаємо, українські зенітники 22 жовтня збили два російських гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".

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