ВСУ за сутки уничтожили 4 склада врага на юге
ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 22 октября уничтожили почти полусотни российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны противника.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.
Ориентировочные потери России в сутки составляют:
- 47 солдат;
- 2 танка;
- реактивная система залпового огня "Град";
- противотанковый ракетный комплекс;
- 16 единиц автобронетанковой техники;
- 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.
Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С".
Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".
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