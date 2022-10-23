ВСУ за сутки уничтожили 4 склада врага на юге

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 22 октября уничтожили почти полусотни российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны противника. В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач. Ориентировочные потери России в сутки составляют: 47 солдат;

2 танка;

реактивная система залпового огня "Град";

противотанковый ракетный комплекс;

16 единиц автобронетанковой техники;

4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С".