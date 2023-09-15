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ВСУ за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении

Пятница 15 сентября 2023 12:40
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ВСУ за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, украинские военные осуществили 1119 огневых задач. Уничтожили 25 единиц вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Российские террористы в течение суток 14 раз атаковали наши позиции. В частности совершили 738 обстрелов и нанесли 22 авиаудара.

Потери врага составили 165 человек, среди которых:

  • ликвидирован 41 террорист;
  • ранено - 124.

Также наши воины уничтожили 25 единиц вражеской техники, среди которых:

  • 5 танков;
  • 2 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем и минометов;
  • 5 БпЛА;
  • 6 единиц автомобильной техники.

"Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины, за прошедшие сутки, 14 сентября, ликвидировали 470 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 271 440 единиц личного состава.

Также минувшей ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

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