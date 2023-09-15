ВСУ за сутки уничтожили 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
На Таврическом направлении, за прошедшие сутки, украинские военные осуществили 1119 огневых задач. Уничтожили 25 единиц вражеской техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Российские террористы в течение суток 14 раз атаковали наши позиции. В частности совершили 738 обстрелов и нанесли 22 авиаудара.
Потери врага составили 165 человек, среди которых:
- ликвидирован 41 террорист;
- ранено - 124.
Также наши воины уничтожили 25 единиц вражеской техники, среди которых:
- 5 танков;
- 2 ББМ;
- 7 артиллерийских систем и минометов;
- 5 БпЛА;
- 6 единиц автомобильной техники.
"Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши воины, за прошедшие сутки, 14 сентября, ликвидировали 470 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 271 440 единиц личного состава.
Также минувшей ночью военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.
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