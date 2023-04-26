UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за добу вивели з ладу майже 20 одиниць техніки росіян у Донецькій області

Фото: у Донецькій області ЗСУ пошкодили та знищили 18 одиниць техніки окупантів за добу (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

За добу на таврійському напрямку ЗСУ знищили та пошкодили 18 одиниць військової техніки противника. До того ж втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Зокрема, 2 танки, БТР, МТЛБ, 3 одиниці БМП, 2 гармати 2С5 “Гіацинт-С”, гаубицю 2С3 “Акація”, автомобільну техніку", - розповів він, додавши, що також знищено склад боєприпасів ворога.

Тарнавський додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 495 вогневих завдань. Як зазначив він, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявленим раніше.

"Протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов", - констатував генерал.

За його словами, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

"Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 356 обстрілів", - додав Тарнавський.

Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 26 квітня, українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.

Нагадаємо, українські військовослужбовці стримують окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки у Донецькій області, використовуючи при цьому сучасні САУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні