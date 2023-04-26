ЗСУ за добу вивели з ладу майже 20 одиниць техніки росіян у Донецькій області

"Зокрема, 2 танки, БТР, МТЛБ, 3 одиниці БМП, 2 гармати 2С5 “Гіацинт-С”, гаубицю 2С3 “Акація”, автомобільну техніку", - розповів він, додавши, що також знищено склад боєприпасів ворога.

Тарнавський додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 495 вогневих завдань. Як зазначив він, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявленим раніше.

"Протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов", - констатував генерал.

За його словами, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

"Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 356 обстрілів", - додав Тарнавський.

Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 26 квітня, українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.

Нагадаємо, українські військовослужбовці стримують окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки у Донецькій області, використовуючи при цьому сучасні САУ.