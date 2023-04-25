ЗСУ атакують окупантів з використанням сучасних САУ біля Мар’їнки та Авдіївки (відео)

Українські військовослужбовці стримують окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки у Донецькій області, використовуючи при цьому сучасні САУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.