ВСУ за сутки вывели из строя около 20 единиц техники россиян в Донецкой области

"В частности, 2 танка, БТР, МТЛБ, 3 единицы БМП, 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С", гаубицу 2С3 "Акация", автомобильную технику", - рассказал он, добавив, что также уничтожен склад боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 495 огневых задач. Как отметил он, речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"За прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Успеха не было - отошел", - констатировал генерал.

По его словам, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

"Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 356 обстрелов", - добавил Тарнавский.

Как сообщалось, по данным на утро среды, 26 апреля, украинские военные ликвидировали в сутки 640 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 410 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и 11 ББМ.

Напомним, украинские военнослужащие сдерживают окупантов возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области, используя при этом современные САУ.