ЗСУ за добу відбили понад 180 атак: нові карти боїв від Генштабу

Вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних та 81 авіаційний удар, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб.

Крім цього, противник здійснив 5206 обстрілів, з них 59 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції українських підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень оборонців.

