Втрати армії РФ за добу: 950 солдатів та понад 100 одиниць автотехніки, - Генштаб
Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Facebook/ Ministry of Defence)
За останню добу, з 12 на 13 вересня, російські війська втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем та одну броньовану машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 093 730 (+950) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 181 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 23 267 (+1) од.;
- артилерійських систем - 32 707 (+39) од.;
- РСЗВ - 1486 (+1) од.;
- засоби ППО - 1217 од.;
- літаків - 422 од.;
- гелікоптерів - 341 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 825 (+358) од.;
- крилатих ракет - 3718 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 61 512 (+109) од.;
- спеціальної техніки - 3964 од.
Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за добу, 12 вересня, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.
Також військові РФ завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 88 КАБ, залучили 2236 дронів-камікадзе та 3593 рази обстріляли позиції ЗСУ та населених пунктів.