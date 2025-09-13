Втрати армії РФ за добу: 950 солдатів та понад 100 одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 12 на 13 вересня, російські війська втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем та одну броньовану машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 093 730 (+950) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 181 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 23 267 (+1) од.;

артилерійських систем - 32 707 (+39) од.;

РСЗВ - 1486 (+1) од.;

засоби ППО - 1217 од.;

літаків - 422 од.;

гелікоптерів - 341 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 825 (+358) од.;

крилатих ракет - 3718 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 61 512 (+109) од.;

спеціальної техніки - 3964 од.