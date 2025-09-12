ua en ru
Війська РФ знову використовують трубу для прориву на фронті: у DeepState показали де саме

П'ятниця 12 вересня 2025 23:40
Війська РФ знову використовують трубу для прориву на фронті: у DeepState показали де саме Ілюстративне фото: війська РФ хочуть дістатись Куп'янська через трубу (Facebook/modmil)
Автор: Марина Балабан

Російські військові намагаються діставатись Куп'янська підземними трубами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Deep State.

Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування російські військові використовують спеціально розроблені лежанки на колесах і електросамокати там, де дозволяє висота.

За даними аналітиків, околиць Куп'янська можна дістатись приблизно за 4 доби. По маршруту зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.

Як вважають Deep State, у самому Куп'янську вже є позиції для зльоту пілотів.

"Проблеми створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. Крім того, місцеві діляться з ними їжею", - пишуть аналітики Deep State.

Зараз у мережі з'явилося відео, наче такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді воно зняте біля Куп'янська, запевняють військові аналитки.

Вперше російська війська викорстали підземну трубу, щоб зайти в тил українських позицій в Авдіївці в січні 2024 року.

Вдруге армія РФ використала цю ж тактику у березні 2025 року: спробували підійти до Суджі в Курській області по трубі газопроводу.

"Так, диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа. Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки ДШВ", - розповіли в управлінні комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

