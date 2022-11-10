UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за добу просунулися на 2 км у Луганській області, - Генштаб

Фото: ЗСУ за добу просунулися на 2 км у Луганській області (facebook.com/MinistryofDefence UA-1)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані землі від росіян. Лише за минулу добу на Луганщині українські війська просунулися на 2 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Угруповання сил оборони продовжує звільняти українські землі від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках у ході ведення бойових дій на відстань до 2 км", - розповів він.

Нагадаємо, за словами експерта в коментарі РБК-Україна, російські війська наростили інтенсивність боїв на Донбасі, проте найближчим часом очікується прорив українських сил у районі Сватове та Кремінній.

Також повідомлялося, що на Луганщині мобілізовані зеки-окупанти при підготовці втікають зі зброєю. Тим часом, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах, бо склади боятися формувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЗбройні сили УкраїниВійна в Україні