ЗСУ за добу просунулися на 2 км у Луганській області, - Генштаб

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані землі від росіян. Лише за минулу добу на Луганщині українські війська просунулися на 2 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Угруповання сил оборони продовжує звільняти українські землі від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках у ході ведення бойових дій на відстань до 2 км", - розповів він.
Нагадаємо, за словами експерта в коментарі РБК-Україна, російські війська наростили інтенсивність боїв на Донбасі, проте найближчим часом очікується прорив українських сил у районі Сватове та Кремінній.
Також повідомлялося, що на Луганщині мобілізовані зеки-окупанти при підготовці втікають зі зброєю. Тим часом, росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах, бо склади боятися формувати.
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