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Мобілізовані зеки-окупанти в Луганській області тікають від "своїх" зі зброєю, - ОВА

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Луганська область, Середа 09 листопада 2022 09:50
Мобілізовані зеки-окупанти в Луганській області тікають від "своїх" зі зброєю, - ОВА Фото: мобілізовані зеки-окупанти в Луганській області тікають від "своїх" зі зброєю (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області мобілізовані зеки-окупанти при підготовці тікають зі зброєю. Тим часом росіяни все частіше зберігають боєкомплекти у фурах, а склади формувати бояться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

Зокрема, як проінформували в ОВА, багато таких автівок помітили жителі Алчевська.

"Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт", - йдеться в повідомленні.

Тим часом є випадки, коли в окупантів зникає зброя.

"Як от в Антрациті, де мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли - зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час - невідомо", - зазначили в повідомленні.

Тим часом у Сватовому співробітникам, які виїхали, їхні керівники розсилають смс з вимогою повернутися на роботу, а в разі не повернення погрожують звільненням.

Нагадаємо, нещодавно ГУР перехопило розмову, в якій російські військові на фронті в Луганській області скаржаться, що їх покинуло командування, а забезпечення як не було, так і немає.

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