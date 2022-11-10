ВСУ за сутки продвинулись на 2 км в Луганской области, - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные земли от россиян. Только за минувшие сутки в Луганской области украинские войска продвинулись на 2 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

"Группировка сил обороны продолжает освобождать украинские земли от захватчиков. Так, в Луганской области только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 км", - рассказал он.

Напомним, по словам эксперта в комментарии РБК-Украина, российские войска нарастили интенсивность боев на Донбассе, однако в ближайшее время ожидается прорыв украинских сил в районе Сватово и Кременной.

Также сообщалось, что в Луганской области мобилизованные зеки-оккупанты при подготовке сбегают с оружием. Между тем, россияне все чаще сохраняют боекомплекты в фурах, потому как склады формировать боятся.

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