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ЗСУ можуть вийти на оперативний простір у бік Луганська: які терміни

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 16:00
ЗСУ можуть вийти на оперативний простір у бік Луганська: які терміни Оборона росіян у районі Сватового та Кремінної може впасти протягом тижня (фото GettyImages)
Автор: Роман Світан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Російські війська наростили інтенсивність боїв на Донбасі, проте найближчим часом очікується прорив українських сил у районі Сватового та Кремінної.

Про те, чому різко зросли російські втрати, що відбувається в районі Вугледару, якою є ситуація на правобережній частині Херсонської області і коли ЗСУ зможуть прорвати оборону противника на сході, у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт, полковник Роман Світан.

Чому різко зростає кількість загиблих росіян на фронті

Є прямий зв'язок між кількістю знищених росіян та їхніми наступальними діями. Вони збільшили інтенсивність на основних ділянках фронту. Йдеться про Донбас - район Вугледару, Піски, Мар'їнка, Бахмут та Соледар.

Найімовірніше, росіяни отримали наказ відсунути українські війська від Донецька приблизно на 30 кілометрів, щоб ми не могли його обстрілювати. Також вони намагаються вийти через Бахмут до водоводу в районі Часового Яру, щоб відновити водопостачання Донецька.

Тобто зі збільшенням числа наступальних дій на донецькому фронті - від Вугледара до Лисичанська - зростає у геометричній прогресії кількість знищених росіян. На цій ділянці ми ведемо активну оборону та випалюємо супротивника артилерією. Звідси й багато втрат з їхнього боку.

Що відбувається в районі Вугледару

У районі Павлівки та Вугледару (Донецька область) противник намагається вийти на транспортну розв'язку. Він чудово розуміє, що якщо найближчим часом не взяти цю розв'язку, то там може бути наступ українських військ на Волноваху.

Через Волноваху йде єдина залізниця, яка забезпечує мелітопольське угруповання противника. Тому він намагається безуспішно контратакувати та зайняти потрібні позиції, щоб не дати нам найближчим часом рушити до Волновахи.

Що відбувається на правобережжі Херсонської області

На правому березі Херсонської області проводяться оперативно-тактичні заходи. Це не фронтальні наступальні дії, а радіальні - тобто вздовж доріг. Там, де ще можна рухатись, ми рухаємося кілометрів на 2-5 на день. Але переважно ми зараз там скорочуємо щільність ворожих військ за допомогою артилерії.

Противник на правому березі проводить ротацію. Частину так званих важких військ - з технікою та САУ, які швидко втекти не зможуть - зараз виводять через Дніпро. На їхнє місце з лівого берега заводять приблизно таку ж кількість стрілкових з'єднань, мобілізованих - це військовослужбовці з автоматом та кількома рожками.

На правому березі вони готуються до двох завдань. Перше - триматися скільки можливо. А якщо неможливо - швидко втекти. Це можуть виконати такого рівня стрілкові підрозділи. Також на правому березі залишаються війська так званої легкої броні - це ВДВ.

У повітрянодесантних військ є плавучі бронетранспортери. Ця техніка залишається для виконання завдань стрілкових підрозділів, прикриття відходу важких військ та у разі потреби - для швидкого форсування Дніпра з правого на лівий берег. З цими БТР за 10-15 хвилин вони можуть перетнути Дніпро.

Що відбувається в районі Сватового та Кремінної

У районі Сватового та Кремінної йдуть оперативно-тактичні дії з боку наших військ. Після прориву фронту на цій ділянці з'явиться оперативний простір у бік Луганська - гадаю, цей прорив можливий протягом цього тижня.

Оперативний простір - це територія, де немає російських військових. Саме за річкою Красною до річки Айдар, що йде паралельно, окупаційних військ майже немає. Наступною лінією оборони супротивника якраз і буде річка Айдар.

Роман Світан, для РБК-Україна

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