ЗСУ за добу ліквідували ще 1160 загарбників: які втрати ворога
Втрати РФ на війні проти України перевищили вже 993 тисячі солдатів. За останню добу українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 червня 2025 року становлять:
- особового складу - близько 993910 (+1160) осіб,
- танків - 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 22685 (+5) од,
- артилерійських систем - 28794 (+44) од,
- РСЗВ - 1406 од,
- засоби ППО - 1180 (+3) од,
- літаків - 413 од,
- гелікоптерів - 336 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39193 (+174),
- крилаті ракети - 3271,
- кораблі /катери - 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 50913 (+101) од,
- спеціальна техніка - 3907.
Втрати РФ на фронті
Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті 200 тисяч солдатів. Проте, як відомо, Росія приховує втрати своїх військ на війні.
Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах РФ та на окупованих територіях України. Також Москва вербує іноземців на війну проти України.
Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році "коштував" їй життів 27 окупантів.
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