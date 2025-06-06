ВСУ за сутки ликвидировали еще 1160 захватчиков: какие потери врага
Потери РФ на войне против Украины превысили уже 993 тысячи солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 6 июня 2025 года составляют:
- личного состава - около 993910 (+1160) чел,
- танков - 10889 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22685 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 28794 (+44) ед,
- РСЗО - 1406 ед,
- средства ПВО - 1180 (+3) ед,
- самолетов - 413 ед,
- вертолетов - 336 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39193 (+174),
- крылатые ракеты - 3271,
- корабли / катера - 28 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50913 (+101) ед,
- специальная техника - 3907.
Потери РФ на фронте
Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, с начала года российская армия уже потеряла на фронте 200 тысяч солдат. Однако, как известно, Россия скрывает потери своих войск на войне.
Кроме того, россияне продолжают скрытую мобилизацию в регионах РФ и на оккупированных территориях Украины. Также Москва вербует иностранцев на войну против Украины.
Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что каждый захваченный Россией километр в 2024 году "стоил" ей жизней 27 оккупантов.
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