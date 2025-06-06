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ВСУ за сутки ликвидировали еще 1160 захватчиков: какие потери врага

Украина, Пятница 06 июня 2025 08:06
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ВСУ за сутки ликвидировали еще 1160 захватчиков: какие потери врага Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1160 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери РФ на войне против Украины превысили уже 993 тысячи солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 июня 2025 года составляют:

  • личного состава - около 993910 (+1160) чел,
  • танков - 10889 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22685 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 28794 (+44) ед,
  • РСЗО - 1406 ед,
  • средства ПВО - 1180 (+3) ед,
  • самолетов - 413 ед,
  • вертолетов - 336 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39193 (+174),
  • крылатые ракеты - 3271,
  • корабли / катера - 28 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50913 (+101) ед,
  • специальная техника - 3907.

Потери РФ на фронте

Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, с начала года российская армия уже потеряла на фронте 200 тысяч солдат. Однако, как известно, Россия скрывает потери своих войск на войне.

Кроме того, россияне продолжают скрытую мобилизацию в регионах РФ и на оккупированных территориях Украины. Также Москва вербует иностранцев на войну против Украины.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что каждый захваченный Россией километр в 2024 году "стоил" ей жизней 27 оккупантов.

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