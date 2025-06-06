ВСУ за сутки ликвидировали еще 1160 захватчиков: какие потери врага

Потери РФ на войне против Украины превысили уже 993 тысячи солдат. За последние сутки украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 июня 2025 года составляют:

Потери РФ на фронте

Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, с начала года российская армия уже потеряла на фронте 200 тысяч солдат. Однако, как известно, Россия скрывает потери своих войск на войне.

Кроме того, россияне продолжают скрытую мобилизацию в регионах РФ и на оккупированных территориях Украины. Также Москва вербует иностранцев на войну против Украины.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что каждый захваченный Россией километр в 2024 году "стоил" ей жизней 27 оккупантов.

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