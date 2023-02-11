UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати РФ

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
  • танків - 3267 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин - 6474 (+3) од.,
  • артилерійських систем - 2270 (+19) од.,
  • РСЗВ - 463 (+0) од.,
  • засоби ППО - 234 (+1) од.,
  • літаків - 295 (+0) од.,
  • вертольотів - 286 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1997 (+27),
  • крилаті ракети - 857 (+61),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5134 (+8) од.,
  • спеціальна техніка - 214 (+3).

Нагадаємо, за даними канадської розвідки, російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів , що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.

Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні