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ВСУ за сутки ликвидировали еще 1140 оккупантов: названы новые потери РФ

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1140 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 136880 (+1140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3267 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2270 (+19) ед,
  • РСЗО - 463 (+0) ед,
  • средства ПВО - 234 (+1) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27),
  • крылатые ракеты - 857 (+61),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
  • специальная техника - 214 (+3).

Напомним, по данным канадской разведки, российские военные в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по складам оккупантов.

Также сообщалось, что в течение суток, 10 февраля, враг продолжал вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также включил работу передвижных крематориев.

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