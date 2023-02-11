ВСУ за сутки ликвидировали еще 1140 оккупантов: названы новые потери РФ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 136 880 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, по данным канадской разведки, российские военные в Украине испытывают значительные проблемы с нехваткой боеприпасов, что связано с плохо отлаженной логистикой и точными ударами ВСУ по складам оккупантов.

Также сообщалось, что в течение суток, 10 февраля, враг продолжал вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также включил работу передвижных крематориев.

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