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ЗСУ за добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку

Четвер 07 вересня 2023 12:07
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ЗСУ за добу ліквідували понад 300 окупантів на Таврійському напрямку Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові за минулу добу ліквідували понад 300 російських окупантів та знищили 3 склади боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавського.

За його словами, на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 26 разів атакував позиції українських бійців та здійснив 780 обстрілів. А також росіяни завдали 1 ракетного та 21 авіаудару.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1527 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 307 осіб (безповоротні - 114, поранені - 187, полон - 6).

Крім того, ЗСУ знищили ще 59 одиниць військової техніки російських загарбників, а саме:

  • 1 танк;
  • 13 ББМ;
  • 6 артилерійських систем та мінометів;
  • 1 ПТРК;
  • 2 СПГ;
  • 30 БПЛА;
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Також на цьому напрямку наші бійці знищили 3 склади боєприпасів ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.

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