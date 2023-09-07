ВСУ за сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 3 склада боеприпасов врага на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
По его словам, на Таврическом направлении идет работа Сил обороны.
Всего за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 780 обстрелов. А также россияне нанесли 1 ракетный и 21 авиаудар.
В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1527 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные – 114, раненые - 187, плен - 6).
Кроме того, ВСУ уничтожили еще 59 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:
- 1 танк;
- 13 ББМ;
- 6 артиллерийских систем и минометов;
- 1 ПТРК;
- 2 СПГ;
- 30 БПЛА;
- 6 единиц автомобильной техники.
Также на этом направлении наши бойцы уничтожили 3 склада боеприпасов врага.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.
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