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ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за добу 980 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склала вже 161 520 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків, 10 ББМ, 7 РСЗВ та 12 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків - 3492 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6799 (+10) одиниць,
  • артилерійських систем – 2528 (+9) одиниць,
  • РСЗВ - 502 (+7) одиниць,
  • кошти ППО - 262 (+2) одиниць,
  • літаків - 304 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів - 289 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) одиниць,
  • крилаті ракети - 907 (+0) одиниць,
  • кораблі/катери - 18 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерни - 5377 (+10) одиниць,
  • спеціальна техніка - 257 (+1) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

Нагадаємо, що бійці Сил Оборони України минулої доби ліквідували 740 російських солдатів, а також знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА противника.

Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що військові відбили понад 90 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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