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ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 161520 (+980) человек ликвидировано,
  • танков - 3492 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин - 6799 (+10) единиц,
  • артиллерийских систем - 2528 (+9) единиц,
  • РСЗО - 502 (+7) единиц,
  • средства ПВО - 262 (+2) единиц,
  • самолетов - 304 (+0) единиц,
  • вертолетов - 289 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2132 (+12) единиц,
  • крылатые ракеты - 907 (+0) единиц,
  • корабли /катера - 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерны - 5377 (+10) единиц,
  • специальная техника - 257 (+1) единиц.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Напомним, что бойцы Сил Обороны Украины за прошлые сутки ликвидировали 740 российских солдат, а также уничтожили 10 танков, 15 ББМ и 11 БПЛА противника.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что военные отбили более 90 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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