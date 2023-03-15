ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

Напомним, что бойцы Сил Обороны Украины за прошлые сутки ликвидировали 740 российских солдат, а также уничтожили 10 танков, 15 ББМ и 11 БПЛА противника.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что военные отбили более 90 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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