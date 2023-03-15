ЗСУ відбили понад 90 атак, накрили позицію ППО ворога і 3 райони зосередження, - Генштаб

Війська РФ зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах. Українські захисники відбили понад 90 ворожих атак противника на цих відтінках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ вранці 15 березня.

Російські окупанти протягом доби завдали 40 авіаційних, 12 ракетних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі та поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар був по Затоці в Одеській області, де уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка". На щастя жертв серед місцевого населення немає.

"Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок", - повідомили у військовому командуванні.

У Генштабі попереджають про досить високу ймовірність подальших ворожих ракетних ударів на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу кордону України, при цьому формування наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ.

Минулої доби війська РФ обстріляли райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного в Чернігівській області; Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок у Сумській області, та 15 населених пунктів Харківської області, серед яких Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки. Протягом доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення в Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив постраждали Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямі російські загарбники не залишали спроб захопити місто Бахмут - там точаться постійні позиційні бої. Воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах н.п. Донецької області поблизу лінії зіткнення, серед яких: Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії у н.п. Кам'янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області.

Інтервенти обстріляли райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямах війська РФ вели оборонні дії.

При цьому окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких точаться бойові дії. Зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ.

Також били по н.п. Приміське Дніпропетровської області, Очакову в Миколаївській області, та ще й обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області, серед них: Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

За даними Генштабу, у тимчасово окупованій Горлівці близько 90 військовослужбовців РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуфа "для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби".

"Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв'язку з втратою боєздатності", - йдеться у зведенні.

Так, загарбники планують мобілізувати близько 500 осіб із категорій, які раніше отримали броню через обмежену або повну непридатність до військової служби.

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК супротивника та 3 удари по інших важливих об'єктах російських окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО ворога.