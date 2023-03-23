ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу 660 російських окупантів, і загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення наразі становила 168 150 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 танків, два десятки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

Раніше повідомлялося, що за даними НАТО, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів у ході наступу, переважно у Бахмуті.

Нагадаємо, що перед цим у Генштабі поінформували, що за минулу добу було знищено 920 окупантів, а також 16 БПЛА та 8 ББМ.

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