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ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

Фото: Генштаб обновил данные по потерям РФ в Украине на 23 марта (t.me/V_Zelenskiy_official) (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 168150 (+660) человек ликвидировано;
  • танков - 3570 (+13) единиц;
  • боевых бронированных машин - 6898 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем - 2608 (+19) единиц;
  • РСЗО - 511 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 273 (+1) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2203 (+20) единиц;
  • крылатые ракеты - 909 (+0) штук;
  • корабли /катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5452 (+18) единиц;
  • специальная техника - 273 (+3) единиц.

В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.

Ранее сообщалось, что по данным НАТО, российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе наступления, в основном в Бахмуте.

Напомним, что перед этим в Генштабе проинформировали, что за прошлые сутки были уничтожены 920 оккупантов, а также 16 БПЛА и 8 ББМ.

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