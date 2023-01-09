ЗСУ за день знищили три вертольоти і великий склад палива окупантів, - Генштаб

ЗСУ за добу знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів. Війська РФ намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Російські окупанти минулої доби завдали 7 ракетних і 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка Луганської області та Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка в Донецькій області.
За наявною інформацією, значну кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника до Білорусі з РФ, було знято з тривалого зберігання, тому вона вимагає обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.
Наголошується тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, поширюється думка про закінчення війни на будь-яких умовах.
Авіація Сил оборони минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. У той же час наші воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".
Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів.
Раніше стало відомо, що українські військові завдали ряд ударів по районах скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо.
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