ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, - Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском , Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

, и направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций. На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

, , и направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

и направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Первомайского, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Первомайского, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области, а также Алексеевки Днепропетровской области.

направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области, а также Алексеевки Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь из РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Также отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава неприятеля. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время, ВСУ сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.