Український прикордонник на півдні "посадив" ворожий дрон (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

За даними ДПСУ, за допомогою антидронової рушниці прикордонник з позивним "Джокер" на півдні України вправно приземлив небезпечного ворожого "птаха" поблизу позиції охоронців кордону.

FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета, "присів" обережно, адже його курс змінював справжній професіонал разом зі своєю командою

Війна дронів

Повномасштабну війну Росії проти України можна вважати першою війною безпілотників. Їх використовують як російські загарбники, так у наші захисники.

Так, РФ застосовує іранські безпілотники для завдавання ударів по території України. Лише цієї ночі українські сили ППО збили п'ять "Шахедів".

При цьому українські інженери розробляють власні засоби для протидії іранським безпілотникам.

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