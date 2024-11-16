ЗСУ за день відбили 30 атак у Курській області: ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Українські воїни зупинили 30 атак ворога у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію дронів та вежу зв’язку загарбників.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

Два боєзіткнення відбулось поблизу Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували у бік Новоандріївки, успіху не мали.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБів.