ВСУ за день отбили 30 атак в Курской области: ситуация на фронте

На фронте в сутки произошло 170 боевых столкновений. Украинские воины остановили 30 атак врага в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция дронов и башня связи захватчиков.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Копанок и Надежды.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Новогоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

Два боестолкновения произошли вблизи Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Петровка и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ровно и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении окупанты один раз атаковали в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак в направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов.