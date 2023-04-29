В Бахмуті прикордонники відбили 2 спроби штурму, ворог зазнав втрат
В Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"У Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів стримали 2 спроби прориву штурмових груп загарбників через рубіж оборони. Артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем. Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях", - пише пресслужба.
Наші воїни "розібрались" з ворогом за допомогою стрілецької зброї й ручних гранат. Наступ відбито, а втрати ворога - уточнюються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмуту.
Як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку нашим воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.
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