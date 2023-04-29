В Бахмуті прикордонники відбили 2 спроби штурму, ворог зазнав втрат

В Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів стримали 2 спроби прориву штурмових груп загарбників через рубіж оборони. Артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем. Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях", - пише пресслужба.

Наші воїни "розібрались" з ворогом за допомогою стрілецької зброї й ручних гранат. Наступ відбито, а втрати ворога - уточнюються.