ВСУ не дают россиянам обрезать "дорогу жизни" к Бахмуту, - Череватый
Россияне не имеют успеха в захвате "дороги жизни" из Часового Яра в Бахмут, несмотря на их заявления.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.
По его словам, заявления россиян о полном контроле над дорогой ложны.
"Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - рассказал он.
Он отметил, что по "дороге жизни" до сих пор перевозятся боеприпасы, медикаменты, еда, а также по ней эвакуируют из города раненых.
Напомним, что в Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений отразили две вражеские попытки штурма. Потери неприятеля уточняются.
Кроме этого, Череватый заявлял, что на Бахмутском направлении нашим воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.
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