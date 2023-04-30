ВСУ не дают россиянам обрезать "дорогу жизни" к Бахмуту, - Череватый

Россияне не имеют успеха в захвате "дороги жизни" из Часового Яра в Бахмут, несмотря на их заявления.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, заявления россиян о полном контроле над дорогой ложны.

"Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - рассказал он.

Он отметил, что по "дороге жизни" до сих пор перевозятся боеприпасы, медикаменты, еда, а также по ней эвакуируют из города раненых.