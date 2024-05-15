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ЗСУ частково витіснили росіян з Вовчанська, - Генштаб

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська частково витіснили російських окупантів з Вовчанська Харківської області. На околицях міста тривають оборонні дії ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що дані щодо втрат противника наразі уточнюються.

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Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Загарбникам вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту. Також вони намагаються захопити Вовчанськ.

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських військових.

Сьогодні, 15 травня, у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ.

Водночас у Генштабі повідомили, що станом на 11:30 противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.

Пізніше у Міноборони підтвердили, що російські піхотні групи зайшли до Вовчанська. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

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Збройні сили УкраїниВовчанськХарківГенштаб ВСУВійна в Україні