ЗСУ частково витіснили росіян з Вовчанська, - Генштаб

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Загарбникам вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту. Також вони намагаються захопити Вовчанськ.

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських військових.

Сьогодні, 15 травня, у мережі з'явилася інформація, що російські війська зайшли у Вовчанськ.

Водночас у Генштабі повідомили, що станом на 11:30 противник активних дій не проводить, а намагається закріпитися та перегрупуватися.

Пізніше у Міноборони підтвердили, що російські піхотні групи зайшли до Вовчанська. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

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