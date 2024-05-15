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ВСУ частично вытеснили россиян из Волчанска, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска Харьковской области. В окрестностях города продолжаются оборонительные действия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что данные о потерях противника уточняются.

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Ситуация в Волчанске

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали наступление в Харьковской области, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Захватчикам удалось оккупировать несколько населённых пунктов вдоль линии фронта. Также они пытаются захватить Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечено более 30 тысяч российских военных.

Сегодня, 15 мая, в сети появилась информация, что российские войска вошли в Волчанск.

В то же время в Генштабе сообщили, что по состоянию на 11:30 противник активных действий не предпринимает, а пытается закрепиться и перегруппироваться.

Позже в Минобороны подтвердили, что российские пехотные группы зашли в Волчанск. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

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Вооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковГенштаб ВСУВойна в Украине