ЗСУ за час війни збили понад 2000 крилатих і балістичних ракет, - Міноборони

"Від початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет", - йдеться в заяві.

У Міноборони зазначили, що це результат титанічної роботи українських повітряних захисників. Тисячі життів було врятовано завдяки сучасним системам ППО, наданим нашими партнерами.



"Однак Україні все ще потрібно більше систем ППО, щоб захистити наших людей від російського терору. Адже цивільна інфраструктура залишається головною метою російських ударів", - додали у відомстві.

Ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.