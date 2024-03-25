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ВСУ за время войны сбили более 2000 крылатых и баллистических ракет, - Минобороны

Архивное фото: ВСУ за время войны сбили более 2000 крылатых и баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны Украины за время войны уничтожили более двух тысяч вражеских крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет", - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что это результат титанической работы украинских воздушных защитников. Тысячи жизней были спасены благодаря современным системам ПВО, предоставленным нашими партнерами.
 
"Однако Украине все еще нужно больше систем ПВО, чтобы защитить наших людей от российского террора. Ведь гражданская инфраструктура остается главной целью российских ударов", - добавили в ведомстве.

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет упали в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Сначала было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Сейчас известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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