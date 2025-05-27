ЗСУ були готові: як зараз розвивається ситуація на півночі та сході України

Російська армія накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській області РФ. Окупанти ведуть бої у прикордонній зоні України, однак українські військові були готові до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, Сили оборони готувалися до таких дій ворога. При цьому вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо "обвалу фронту" і нібито їх "здатності заглибитися ледь не на 50 км".

Коваленко зауважив, що такі заяви росіян не відповідають дійсності і можливостям.

"Оборона СОУ достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність. Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків", - написав Коваленко.

Він зауважив, що бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил. Однак їх можливості далеко не такі, які озвучують "воєнкори" росіян.

Наступ Росії

Раніше представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія готується до масштабного наступу в Україні, замість того, щоб сигналізувати про готовність до мирних переговорів.

Окрім цього CNN писало, що записи відеоспостереження вже кілька тижнів показують українським силам, що Росія перекидає значні сили й техніку на позиції всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

За даними ОТУ "Харків", росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.